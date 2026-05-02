Serie A Femminile, domani il derby di Milano: le parole dei due allenatori
Domani alle 18.30 all'Arena Civica G. Brera di Milano andrà in scena il derby tra Inter e Milan valido per la 20^ giornata della Serie A Femminile. Il sito ufficiale rossonero riporta le parole degli allenatori delle due squadre in vista di questa gara:
SUZANNE BAKKER (Milan): "La rivalità, la tensione e l'orgoglio lo rendono una partita a sé, ma non dobbiamo dimenticare che c'è molto in gioco anche dal punto di vista sportivo. Siamo concentrate, preparate e determinate a dare tutto per il Club e per i tifosi".
GIANPIERO PIOVANI (Inter): "Arriviamo al derby con la testa giusta, dobbiamo fare più del massimo: queste partite si preparano da sole, ma bisogna comunque lavorare molto soprattutto a livello tattico. Siamo pronte. Servirà attenzione perché il Milan è un'ottima squadra".
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