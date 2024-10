Alesi a Milan TV: "Gol emozione molto forte. Ci stiamo ambientando bene alla categoria"

Gabriele Alesi, centrocampista del Milan Futuro, ha parlato a Milan TV al termine della sfida vinta in casa del Perugia. Queste le sue dichiarazioni:

Il gol: “È stata un’emozione molto forte, il primo gol tra i professionisti. Una partita molto dura e intensa, siamo passati da un periodo non facile, però molto siamo coesi e tutti insieme siamo riusciti a trovare questi tre punti fondamentali”.

Il momento: “Era importante non mollare e avere fiducia. Noi siamo un gruppo molto coeso, anche chi come me ha giocato poco e ha avuto poco spazio è pronto ed è al 100%, diamo sempre il massimo in allenamento per farci trovare pronti”.

Il ritorno al Milan: “C’è stato un piccolo cambiamento, quando sono tornato qua mi sono dovuto riambientare, però ho trovato anche dei vecchi compagni, staff, persone che già conoscevo. È una famiglia, abbiamo fatto tutti un percorso di crescita che sta continuando ancora adesso e che dobbiamo continuare fino alla fine”.

La categoria: “Questa è la Serie C, vedi che l’intensità è più alta e devi dare di più. Parte tutto dall’allenamento, andiamo forte lì per cercare di mettere il 100% nei contrasti e nei duelli in partita. Ci stiamo ambientando molto bene alla categoria”.