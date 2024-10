Alle 12:30 gioca il Milan Futuro a Perugia: dove vedere la partita

Il Milan Futuro non vive un grande periodo e dopo la sconfitta con il Legnago Salus occupa l'ultima posizione in classifica, appaiati proprio alla squadra veneta. I rossoneri domenica alle ore 12.30 scenderanno in campo per l'undicesima giornata di campionato e sfideranno in trasferta il Perugia che attualmente occupa l'ottava posizione e che ha sette punti in più rispetto alla squadra di Bonera.

Si potrà seguire Perugia-Milan Futuro in diretta televisiva su NOWTV e in diretta live testuale su MilanNews.it.

L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per l'undicesima giornata del girone B di Serie C. Arbitra il signor Jules Roland Andeng Tona Mbei, della sezione di Cuneo. Questa la designazione completa:

PERUGIA-MILAN FUTURO 27/10/2024, ORE 12.30

Arbitro: Jules Roland Andeng Tona Mbei (Cuneo)

Assistenti: Tommaso Mambelli (Cesena) - Fabio Cantatore (Molfetta)

IV Uomo: Paolo Grieco (Ascoli Piceno)