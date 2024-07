Altro colpo di mercato per il Milan Futuro: in arrivo il difensore Matteo Dutu

vedi letture

Il Milan continua a lavorare per rinforzare e completare la rosa dell'U23 da mettere a disposizione di Daniele Bonera nella prossima stagione. Dopo il trittico d'acquisti composto da Fall, Minotti e Sandri, il gruppo di lavoro guidato da Kirovski è riuscito a regalare all'allenatore del Milan Futuro il quarto innesto di questo calciomercato.

Stiamo parlando di Matteo Dutu, difensore italo-rumeno classe 2005 in arrivo dalla Lazio. Centrale robusto dai piedi buoni, Dutu firmerà con il Milan un contratto di quattro anni.

MATTEO DUTU NUOVO RINFORZO DEL MILAN FUTURO: I NUMERI NELLA PASSATA STAGIONE

Nella scorsa stagione Matteo Dutu è stato più volte avversario del Milan Primavera di Ignazio Abate, nuovo allenatore della Ternana fra le altre cose. Sin da subito il classe 2005 aveva stupito Vergine per la sua eleganza e duttilità al centro della difesa, e non è un caso che il Milan Futuro abbia deciso di puntare proprio su di lui per andare a completare la batteria di difensori centrali in vista della prossima stagione. L'anno scorso Dutu è stato uno dei pilastri della Lazio Primavera di mister Sanderra, ed i numeri registrati non possono fare altro che confermarlo. In totale il difensore ha collezionato 35 presenze ed un gol con la maglia dei bianconcelesti fra il campionato di Primavera 1 e la Coppa Italia, per un totale di 3092'.