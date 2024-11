Bonera: "Aspettative alte su di noi. Serie C paradossalmente più difficile rispetto ad altri livelli"

Il tecnico di Milan Futuro, Daniele Bonera, ha parlato in conferenza stampa dopo il pesante ko subito dai rossoneri a Pescara per 4-1. Ecco le sue parole:



"Il risultato parla chiaro. Abbiamo affrontato la miglior squadra del campionato, con un percorso importante alle spalle e i punti di vantaggio lo testimonia. Il Milan ha subito per la prima volta l'impatto della pressione del Pescara, siamo mancati in questo. L'organico del Pescara è il migliore, per quello che ho visto fino a questo momento. Hanno fame e una voglia incredibile, ma non avevo dubbi perchè conosco Baldini".

Sul percorso di crescita del Milan Futuro: "Sapevamo delle difficoltà perchè il campionato è competitivo. Solo chi non conosce la C la può snobbare. Le aspettative intorno ai nostri ragazzi sono alte, paradossalmente in questa categoria possono avere più difficoltà rispetto ad altri livelli. Abbiamo spesso e volentieri la squadra più giovane per età media, faccio fatica al momento fare un bilancio. Dove contano agonismo e scaltrezza pecchiamo. Però questa sera il Pescara è stato troppo forte, loro sono i più bravi e noi abbiamo fatto la partita più brutta del campionato".