Bonera mastica amaro: "Quando vai in vantaggio due volte contro il Pescara devi portare a casa dei punti"

Dopo la sconfitta casalinga contro il Pescara, Daniele Bonera, tecnico del Milan Futuro, ha parlato così in conferenza stampa:

Sulla salvezza: "Sono situazioni che decidono gare e stagioni. Restare in 10 è diventato troppo facile, dobbiamo essere piùà bravi. Oggi abbiamo preso tre gol da palle inattive, sono situazioni che determinano una partita che per me era stata equilibrata. Quando vai in vantaggio due volte contro il Pescara devi portare a casa dei punti. Non è facile, ma cerchiamo di prepararci al meglio per la prossima gara contro il Legnago che sarà decisiva".

Sulle partita: "Contro un avversario forte come il Pescara e andare avanti due volte, ci sono sicuramente tante cose positive. Però siamo qui a commentare una sconfitta che è penalizzante per quello che abbiamo fatto. Le palle inattive ormai sono molto determinanti. Sono situazioni che cambiano il risultato".