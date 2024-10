Bonera: "Non so dove possiamo arrivare, il tempo ce lo dirà. Girone B quello più tecnico"

Seconda vittoria in campionato e prima in trasferta per il Milan Futuro. I rossoneri hanno espugnato il "Curi" di Perugia con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Alesi e Zeroli. Dalla pancia dello stadio umbro ha preso la parola nel post partita Daniele Bonera, tecnico rossonero, in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni dopo i tre punti conquistati.

Sulle similitudini con la Juve Next Gen dello scorso anno nel Girone B. Sul potenziale del Milan Futuro: "Non so dove possiamo arrivare, il tempo ce lo dirà. Lo step mentale, la base, deve essere quello di oggi: la categoria lo richiede. Sono andato a vedere partite di tutti e tre i gironi: ho visto grande intensità e tecnica. Il girone B probabilmente è quello più tecnico, con tante squadre che hanno una storia alle spalle. Di sicuro non possiamo allontanarci dal livello di intensità messo in campo oggi"