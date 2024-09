Camarda non convocato per Milan Futuro-Ascoli: il motivo

Fra una manciata di minuti il Milan Futuro di Daniele Bonera scenderà in campo contro l'Ascoli per la terza giornata del Girone B di Serie C. All'annuncio delle formazione ufficiali è inevitabilmente saltata all'occhio l'assenza di Francesco Camarda, l'uomo immagine di questa squadra nonostante resti un classe 2008.

Ma perché il numero 9 non scenderà in campo questo pomeriggio? Nel corso dell'ultima giornata di campionato contro il Carpi Camarda ha subito una botta alla caviglia che gli ha dato particolarmente fastidio nel corso di questa sosta, al punto che non ha potuto neanche rispondere alla convocazione della Nazionale. L'attaccante è però guarito, ma si è comunque deciso di risparmiarlo per farlo essere al 100% per il recupero in programma mercoledì sera contro la Torres.