Coppa Italia Serie C, Juve Next Gen eliminata dal Giana. I risultati di oggi

Si sono giocate oggi altre gare valide per il primo turno di Coppa Italia Serie C, iniziate alle ore 18. Sorprende il ko della Juventus Next Gen contro la Giana Erminio, mentre la Feralpisalò ha piegato il Carpi 1-0. Vittorie di misura anche per Lumezzane e Pro Patria contro Union Clodiense e Pergolettese, infine colpo esterno del Vicenza in casa del Legnago. Ai tempi supplementari la sfida tra Pro Vercelli e Lucchese dopo lo 0-0 al 90’.

Feralpisalò - Carpi 1-0

Giana Erminio - Juventus Next Gen 2-1

Legnago - Vicenza 1-2

Lumezzane - Union Clodiense 1-0

Pro Patria - Pergolettese 1-0

Pro Vercelli - Lucchese 0-0 ai tempi supplementari