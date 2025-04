Domani in campo il Milan Futuro: orario e dove vederla

vedi letture

La Pasqua vedrà in campo la Serie A, domani invece, giorno di Pasquetta, sarà il turno della Serie C e in particolare del girone B che vede il Milan Futuro protagonista. Siamo giunti alla 37esima giornata di campionato, la penultima, e i rossoneri di Massimo Oddo, che hanno ipotecato quantomeno un posto ai playout, si giocano le ultime residue chance per la salvezza diretta (leggi qui). Il Diavolo sarà impegnato alle ore 15 sul campo del Gubbio che è in lotta per agganciare un posto ai playoff. L'ultima partita del Milan, invece, sarà il prossimo weekend in casa contro il Vis Pesaro. La gara contro la formazione umbra sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW TV; inoltre, come sempre, potrete seguire il live testuale su MilanNews.it.

LA CLASSIFICA

Virtus Entella 81

Ternana 70 (-2 punti)

Torres 65

Pescara 61

Arezzo 58

Vis Pesaro 56

Pineto 55

Pianese 53

Rimini 50 (-2 punti)

Pontedera 45

Gubbio 45

Carpi 44

Perugia 44

Campobasso 40

Ascoli 39

Lucchese 36 (-6 punti)

Milan Futuro 33

SPAL 31 (-3 punti)

Sestri Levante 27

Legnago Salus 26