Ds Pontedera: "Il Milan Futuro ha ottime individualità, ma si trova in una situazione imprevista e fatica ad avere continuità"

vedi letture

"Quella contro il Milan Futuro è stata una gara difficile, contro una squadra che ha ottime individualità ma che si trova in una situazione imprevista e fatica ad avere continuità. Non ne abbiamo approfittato fino in fondo ma è comunque un buon punto, considerando l’importanza di muovere la classifica per entrambi": esordisce così, in un'intervista rilasciata ai microfoni del sito tuttoc.com, il Direttore Sportivo del Pontedera Moreno Zocchi, che ha fatto il punto sulla situazione dei granata quando il campionato si avvia ormai alla fine.

Proseguendo quindi: "Siamo anche noi una squadra giovane, abbiamo grandi margini di miglioramento ma ci sono rimaste poche gare e dobbiamo farlo velocemente. A mio parere i punti necessari per la salvezza saranno 41/42".

A tal proposito, ricordiamo anche quella che è la classifica del Girone B di Serie C, dove milita la formazione granata che si appresta per altro alla sfida contro l'Ascoli, una sorta di scontro diretto:

Virtus Entella 71, Ternana 69 (-2), Pescara 58, Torres 57, Vis Pesaro 52, Pineto 49, Arezzo 49, Pianese 47, Rimini 43 (-2), Gubbio 41, Carpi 40, Perugia 39, Pontedera 37, Campobasso 36, Ascoli 36, Lucchese 29 (-6), SPAL 28 (-3), Milan Futuro 24, Sestri Levante 23, Legnago Salus 23.