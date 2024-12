Episodio incredibile sul gol del Pesaro. Milan Futuro sconfitto dall'arbitro

Episodio al limite del vergognoso quello che in Vis Pesaro-Milan Futuro ha portato in vantaggio i padroni di casa. Il gol dei marchigiani è infatti viziato da un fallo subito da Lapo Nava che in uscita bassa riceve un colpo alla tempia dall'attaccante che non fa niente per evitare l'estremo difensore, trascinando il piede destro e colpendo Nava in modo netto in una zona pericolosa. In ogni regolamento, protocollo e indicazione IFAB infatti c'è la richiesta di fermare il gioco IMMEDIATAMENTE in caso di colpo in una zona, come la testa, che possa mettere a repentaglio la salute del giocatore.

Il signor Mauro Gangi della sezione di Enna, vicino all'azione, ha invece fatto proseguire nonostante l'estremo difensore rossonero fosse dolorante a terra e così è arrivato il gol del vantaggio del Pesaro. Una decisione, oltre che profondamente sbagliata, anche pericolosa: sono queste le situazioni che mettono potenzialmente a rischio la salute dei calciatori. Inutili le proteste furiose dei giocatori rossoneri, la rete è stata assegnata: ennesima decisione folle subita dai ragazzi di Bonera in questa prima parte di campionato di Serie C.