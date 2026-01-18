Impresa Milan Futuro a Verona: Chievo battuto e secondo posto

Grande impresa del Milan Futuro! I rossoneri di mister Massimo Oddo hanno battuto 1-3 il Chievo Verona, una delle squadre più competitive del girone B di Serie D, grazie a un primo tempo sontuoso terminato con il triplo vantaggio. Mattatore della gara è stato Chaka Traorè, autore di una doppietta nei primi 20 minuti di gara: la ciliegina sulla torta è stata messa da Emanuele Sala che ha timbrato il cartellino al 40°. Un risultato che proietta il Diavolo al secondo posto in classifica, al pari proprio del Chievo e del Brusaporto, a -6 punti dalla capolista Folgore Caratese. Sia all'andata che al ritorno vittoria contro i clivensi.

LA CLASSIFICA - SERIE D, GIRONE B

Folgore Caratese 40

Milan Futuro 34

Brusaporto 34

Chievo Verona 34

Villa Valle 33

Casatese Merate 32

CiseranoBergamo 30

Caldiero Terme 28

AC Leon 27

Breno 27

Castellanzese 26

Oltrepò 26

Real Calepina 24

Scanzorosciate 21*

Varesina 17

Pavia 16

Sondrio 14*

Vogherese 13

* una partita in meno