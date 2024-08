In vendita i biglietti per la prima casalinga del Milan Futuro. Domenica c'è il Carpi

Già in vendita i biglietti per Milan Futuro-Carpi, seconda giornata del campionato di Serie C, girone B. Partita in programma domenica 1° settembre alle 18 al "Carlo Speroni" di Busto Arsizio, impianto che ospiterà le prime sfide casalinghe dei rossoneri in attesa che vengano ultimati i lavori al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno. Si tratta della prima partita interna, dopo le tre in trasferta contro Lecco e Novara in Coppa Italia di Serie C e contro la Virtus Entella in campionato.

QUI IL LINK PER ACCEDERE ALL'ACQUISTO DEI BIGLIETTI