Jimenez-show: due gol da fuori area contro il Lecco. Uno di destro, uno di sinistro

Super prestazione del Milan Futuro che nel suo esordio ufficiale va a vincere per 3-0 sul Lecco, fuori casa, una squadra che l'anno scorso militava in Serie B. I rossoneri si sono così qualificati per il Secondo Turno della Coppa Italia Serie C e giocheranno sabato 17 alle ore 21 in casa del Novara che ieri, ai tiri di rigore, ha eliminato il Renate.

Grande protagonista della sfida è stato Alex Jimenez che ha giocato il primo tempo come terzino destro e poi è stato avanzato nel corso della gara. Il laterale spagnolo ha bagnato il suo debutto con il Futuro con una doppietta molto bella, dimostrando di essere giocatore fuori categoria. Entrambi i gol sono arrivati con conclusioni fuori area, il primo al termine di un'azione personale travolgente. E se la prima rete è stata siglata con il piede destro, la seconda invece è stata realizzata con il piede sinistro: una dimostrazione in più delle grandi qualità del giovane ex Real Madrid che Ibra ha annunciato a inizio stagione come possibile vice Theo in prima squadra.