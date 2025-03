Legnago, mister Bagatti: "Milan Futuro sa giocare, ha valori importanti"

Domenica alle ore 15 si giocherà una partita cruciale per il Milan Futuro: i rossoneri, per la prima volta guidati dal nuovo allenatore Massimo Oddo, saranno impegnati in casa del Legnago Salus, ultima squadra della classifica ma a soli tre punti dal Diavolo che sono terzultimi. Nella conferenza stampa pre gara ha parlato l'allenatore della squadra avversaria Massimo Bagatti.

Le parole di mister Bagatti: "Dobbiamo avere un'identità ben precisa al di là dell'avversaria che abbiamo di fronte. Ogni partita è una grande occasione per i punti che mette in palio, dovremo puntare a ottenerne il più possibile. A gennaio loro hanno inserito tre giocatori esperti: sono una squadra che anche col Pescara ha lottato fino alla fine. Sanno giocare, hanno valori importanti. Dovremo essere bravi a pensare a noi stessi, a limitare il Milan Futuro e a fare la nostra partita, ripartendo dalla prestazione di Gubbio".