live mn Gubbio-Milan Futuro (1-1): Camarda pareggia su rigore!

27' Recupero alto del Milan Futuro che porta ad un sinistro dal limite di Sandri: conclusione non precisa. Occasione che poteva essere sfruttata meglio.

24' Ammonito Fall per un intervento duro ed in ritardo su Di Massimo.

23' Bella reazione del Milan Futuro dopo il gol subito a freddo. Partita rimessa in piedi.

22' GOL DEL MILAN FUTURO! Camarda non sbaglia il calcio di rigore e col destro spiazza il portiere! Uno a uno!

21' Rigore per il Milan Futuro! Cross dal fondo di Fall, Ianesi anticipa il difensore che atterra il rossonero fallosamente!

20' Milan Futuro propositivo in questa fase del match, rossoneri alla ricerca del pareggio.

19' Schema da corner del Milan Futurovche porta al cross tagliato di Branca: Venturi esce col tempo giusto e allontana di pugno.

18' Grande imbucata di Fall per Coubis, il cross dal fondo del rossonero è deviato in angolo.

14' Punizione di Alesi dalla trequarti che la mette sul secondo palo per Fall: il numero 17 crossa in mezzo ma Venturi allontana di pugno.

10' Riprende il gioco.

9' Rimane a terra Nava dopo lo scontro con Tommasini in uscita: interviene lo staff medico rossonero.

8' Gol del Gubbio. Fall scivola in area e regala palla agli avversari: Tommasini a tu per tu con Nava rimane lucido e non sbaglia. Che errore del numero 17 rossonero, partita subito in salita.

3' Primi scambi del match, le due squadre si studiano.

1' Fischia l'arbitro, si comincia! Prima palla del match per il Gubbio.

- Viene osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Papa Francesco.

- Ingresso in campo delle due squadre. Maglia rossoblu per i padroni di casa, divisa bianca da trasferta per il Milan Futuro.

Amici e amiche di MilanNews.it, siamo agli sgoccioli della regular season di Serie C! Penultima giornata di campionato, con il Milan Futuro che va a Gubbio per cercare tre punti che sarebbero preziosissimi in ottica playout: i rossoneri cercano due vittorie nelle ultime due giornate, sperando in risultati favorevoli sugli altri campi, per evitare direttamente gli spareggi salvezza. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le emozioni del match!

LE FORMAZIONI

GUBBIO (4-2-3-1): Venturi; Zallu, Rocchi, Stramaccioni, Tentardini; Rosaia, Iaccarino; Spina, Di Massimo, Corsinelli; Tommasini. A disposizione: Bolletta, D’Avino, David, Proietti, Signorini, Tozzuolo, Faggi, D'Ursi, Maisto, Rovaglia. Allenatore: Gaetano Fontana.

MILAN FUTURO (3-5-2): Nava; Coubis, Camporese, Sandri; Fall, Malaspina, Alesi, Branca, Bozzolan; Ianesi, Camarda. A disposizione: Pittarella, Raveyre, D'Alessio, Valeri, Eletu, Vos, Minotti, Scotti, Traorè, Omoregbe, Sia, Turco. Allenatore: Massimo Oddo.