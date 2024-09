live mn Milan Futuro-Ascoli (0-2): il Milan Futuro perde contro l'Ascoli e resta ad un punto in classifica

vedi letture

90' + 5' | Triplice fischio allo Speroni. L'Ascoli vince 2 a 0 sul Milan Futuro di Bonera che rimane ad un solo punto in classifica.

90' + 4' | Una delle giocate più belle della partita è di Alex Jimenez, ad un passo dal suo primo gol in campionato con una vera e propria prodezza dal limite dell'area.

90' | Saranno 5 i minuti di recupero

87' | Giallo anche Gagliardi, l'ennesimo ammonito di questa gara.

87' | Magia di Liberali, che da quando è entrato in campo ha acceso la luce nel Milan. Dopo una percussione centrale, il 10 rossonero ha trovato Turco defilato, che dopo aver stoppato male la palla l'ha calciata spedendola alta sopra la traversa.

85' | Fuori Marsura nell'Ascoli, dentro Alagna. Fuori anche Corazza, autore del vantaggio bianconero, dentro Caccavo.

81' | Ci ha provato con coraggio Turco dal limite dell'area dopo aver recuperato con caparbietà la palla da un avversario. La conclusione dell'attaccante del Milan, però, si è spenta larga sul fondo.

76' | Fuori Maurizzii, dentro Cozzoli. Fuori Tremolada e dentro anche Campagna per l'Ascoli.

75' | Subito tutto il talento di Hugo Cuenca, che dopo aver scambiato con Magni è arrivato a concludere a porta con il suo marchio di fabbrica, il tiro a giro, deviato però in calcio d'angolo. Sugli sviluppi dell'azione successiva, il paraguaiano si è fatto trovare pronto a ribattere a rete di testa sul secondo palo, ma il tutto è stato bloccato per una sua posizione di fuorigioco.

72' | Triplo cambio nel Milan. Fuori Fall, Malaspina e Longo. Dentro Cuenca, Liberali e Turco

71' | Nuova fase della partita spezzettata, dove nessuna delle due squadre è in grado di prendere in mano il pallino del gioco.

64' | La partita si sta incattivendo. Altro giallo estratto da Sacchi, questa volta nei riguardi di Menna per gioco pericoloso su Sandri.

61' | Settimo giallo della partita, ma questa volta per un panchinaro. Alagna è stato infatti ammonito da Sacchi per aver calciato via il pallone impedendo a Jimenez di far ripartire l'azione offensiva del Milan da rimessa laterale.

60' | Grande punizione di Tremolada, bravo Nava a non farsi sorprendere sul proprio palo ed a deviare la sfera in calcio d'angolo.

57' | Minordi sesto ammonito della partita, il secondo per il Milan.

55' | Altro cambio nel Milan, Fuori Traoré, dentro Diego Sia.

53' | Ancora Ascoli pericoloso con Corazza. Servito al limite dell'area, il numero 10 bianconero ha gestito bene un pallone complicato per poi tentare la conclusione dal limite dell'area. Il tiro, però, è finito largo sul fondo.

48' | Girata voltante tentata da Marsura, che però non riesce a trovare lo specchio della porta. La prima occasione del secondo tempo è dunque dell'Ascoli.

45' | Inizia il secondo tempo a Busto Arsizio

------

45' + 3 | Puntuali i due fischi di Sacchi. Le due squadre momentaneamente negli spogliatotio. All'intervallo è 2 a 0 per l'Ascoli.

45 + 1' | Primo giallo della partita anche nei confronti di un calciatore del Milan. Ammonito il 55 Vos.

45' | Sono tre i minuti di recupero

45' | Altro cartellino sventolato dall'arbitro, questa volta nei riguardi di Maurizii.

43' | Primo giallo della partita mostrato a Tirelli dell'Ascoli per gioco pericoloso.

40' | Primo cambio nel Milan Futuro. Fuori Bozzolan, dentro Magni

35' | GOL DELL'ASCOLI! Raddoppia la formazione di Carrera su calcio d'angolo. In rete il difensore Menna, fattosi fra le altre cose male nello scontro con Bozzolan, ancora una volta colpevole.

35' | L'Ascoli ha avuto la palla del 2 a 0, Nava e Jimenez a salvare il Milan Futuro sul tentativo (di mancino) di Corazza di mettere a segno una doppietta.

30' | a 5' dal vantaggio bianconero il Milan non è stato ancora in grado di reagire

25' | GOL DELL'ASCOLI! Bianconeri in vantaggio grazie all'ottima realizzazione dal dischetto di Corazza, infallibile dagli undici metri.

22' | Calcio di rigore per l'Ascoli. Ingenuità colossale di capitano Bozzolan, anche se qualche dubbio in merito alla decisione del direttore di gara c'è.

20' | Secondo squillo del Milan Futuro nel giro di un minuto. Questa volta Fall si è messo in proprio facendosi buoni 20 metri palla al piede per poi arrivare alla conclusione poco fuori dal limite dell'area. Bravo Livieri a farsi trovare subito pronto.

19' | Ad un passo dal vantaggio il Milan. Ancora pericoloso l'asse Sandri-Longo, con l'attaccante rossonero che non è perà riuscito ad inquadrare la porta difesa da Livieri.

17' | Tantissime, troppe le interruzioni in questa prima fase per dare ritmo alla partita.

11' | Meglio il Milan in questi primi 11 minuti di gara, ma per il momento ancora nessuna nitida occasione da rete a favore della formazione di Daniele Bonera.

6' | La prima occasione del Milan è firmata da Samuele Longo. Grazie ad un interessantissimo movimento fra le linee, Sandri si è liberato dalla marcatura avendo il tempo e lo spazio per mandare in profondità il 7 rossonero, che in girata ha provato ad impensierire Livieri vedendosi però il suo tiro essere deviato in calcio d'angolo.

5' | Partita fino a questo momento priva di emozioni. Le due squadre stanno cercando di studiarsi ed aspettare il momento giusto per affondare il colpo.

1' | Si parte al Chinetti. Primo pallone della partita gestito dal Milan Futuro.

------

MILAN FUTURO-ASCOLI: LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Nava; Jimenez, Minotti, Coubis, Bozzolan; Sandri, Malaspina; Traore, Vos, Fall; Longo. A disposizione: Mastrantonio, Hodzic, Alesi, Liberali, Cuenca, D’Alessio, Magni, Sia, Gala, Turco, Zukic. Allenatore: Daniele Bonera.

ASCOLI (4-2-3-1): Livieri, Adjapong, Menna, Curado, Maurizii; Varone, Bertini; Tirelli, Tremolada, Marsura; Corazza. A disposizione: Abati, Raffaelli, Silipo, D’Uffizi, Campagna, Alagna, Bando, Maiga S., Cozzoli, Tavcar, Gagliardi, Achik, Caccavi. Allenatore: Massimo Carrera.

------

Amici ed amiche di MilanNews.it benvenuti a tutti allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno per questa quarta giornata del Girone B di Serie C che vedrà il Milan Futuro di Daniele Bonera affrontare l'Ascoli di Massimo Carrera.

Per la formazione rossonera questa è in realtà la terza uscita stagionale in campionato, visto che la scorsa partita contro la Torres è stata rinviata per via delle tante assenze alle quali l'U23 del Diavolo avrebbe dovuto fare fronte per gli impegni dei propri giocatori con la rispettive nazionali.

Nel mentre l'Ascoli gode di 4 punti in classifica, il Milan Futuro è fermo ancora a 1 a seguito della sconfitta all'esordio contro la Virtus Entella ed il pareggio contro il Carpi nella seconda giornata. La voglia di vincere la prima storica partita in Serie C è tanta, motivo per il quale Daniele Bonera è pronto a scendere in campo con il miglior 11 possibile. Quella del Chinetti si prospetta dunque essere una partita ricca di emozioni, che vi invitiamo a seguire minuto per minuto grazie al nostro live testuale.