Milan Futuro 9 punti dalla Lucchese quintultima. Ad oggi la formazione di Oddo sarebbe direttamente in Serie D

vedi letture

La classifica del Girone B di Serie C recita che il Milan Futuro è 18esimo in classifica, in piena zona playout. Al momento, però, la formazione di Massimo Oddo sarebbe direttamente in Serie D, dato che il distacco dalla quintultima, in questo caso la Lucchese, è maggiore di 8 punti (9 per l'esattezza).

La sfida contro il Perugia del prossimo weekend risulterà già essere in parte decisiva per il futuro nella categoria dell'U23 rossonera, che da qui al termine della stagione dipenderà molto anche dai risultati della Lucchese.

COME FUNZIONANO I PLAYOUT

I playout coinvolgeranno 4 squadre per ogni girone, ovvero quelle classificate dal 19° al 16° posto. Gli incroci opporranno le penultime alle quintultime e le terzultime con le quartultime. Saranno scontri ad andata e ritorno, con la seconda partita che si giocherà in casa della squadra meglio classificata. Al termine della doppia sfida la squadra sconfitta retrocederà, l’altra sarà salva. In caso di parità dopo la doppia sfida rimane in Serie C la squadra che ha ottenuto il miglior piazzamento nella stagione regolare.

C’è una specifica: non tutti i playout sono sicuri di essere giocati. Se tra penultima e quintultima ci sono più di 8 punti di distacco al termine della stagione regolare la penultima sarà direttamente retrocessa. Lo stesso vale per le distanze tra quartultima e terzultima: se superiore agli 8 punti la terzultima retrocede direttamente.