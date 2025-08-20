Il Milan Futuro affronterà la Trevigliese nel turno preliminare della Coppa Italia Serie D

Nel weekend ormai imminente torna in campo anche la Serie D, con la Coppa Italia di categoria, che partirà il 24 agosto con il Turno Preliminare e si concluderà poi il prossimo 11 marzo con la finalissima.

LE DATE
Turno Preliminare: 24 agosto 2025
Primo Turno: 31 agosto 2025
Trentaduesimi: 8 ottobre 2025
Sedicesimi: 22 ottobre 2025
Ottavi di finale: 19 novembre 2025
Quarti di finale: 3 dicembre 2025
Semifinali: 7 gennaio 2026 (andata), 21 gennaio 2026 (ritorno)
Finale: 25 febbraio 2026 (andata), 11 marzo 2026 (ritorno)

TURNO PRELIMINARE
24 agosto - Ore 16:00
Gara 1 Portogruaro-San Luigi
Gara 2 Caldiero Terme-Obermais
Gara 3 Union Clodiense Chioggia-Unione La Rocca Altavilla
Gara 4 Vigasio-Bassano
Gara 5 Conegliano-Legnago Salus
Gara 6 Virtus Ciserano Bergamo-Scanzorosciate
Gara 7 Milan Futuro-Trevigliese
Gara 8 Vogherese-Pavia
Gara 9 San Giuliano City-Leon
Gara 10 Rovato Vertovese-Crema
Gara 11 Biellese-Valenzana Mado
Gara 12 Sestri Levante-Cairese
Gara 13 Imperia-Celle Varazze
Gara 14 San Marino-Tropical Coriano
Gara 15 Sasso Marconi-Correggese
Gara 16 Inter Sm Sammaurese-Vivialtoteveresansepolcro
Gara 17 Follonica Gavorrano-Camaiore
Gara 18 Terranuova Traiana-Scandicci
Gara 19 Sporting Trestina-Cannara
Gara 20 Recanatese-Maceratese
Gara 21 Notaresco-Giulianova
Gara 22 Budoni-Cos Sarrabus Ogliastra
Gara 23 Unipomezia-Monastir
Gara 24 Montespaccato-Anzio
Gara 25 Valmontone-Puteoli Real Normanna
Gara 26 Atletico Lodigiani-Sora
Gara 27 Real Monterotondo-Flaminia Civitacastellana
Gara 28 Heraclea-Manfredonia
Gara 29 Barletta-Ferrandina
Gara 30 Taurus Acerrana-Afragolese
Gara 31 Vigor Lamezia-ACR Messina
Gara 32 Milazzo-Athletic Palermo
Gara 33 Enna-Città Di Acireale
Gara 34 Castrumfavara-Città Di Gela

PRIMO TURNO
31 agosto - Ore 15:00
Gara 1 Brian Lignano-Vincente 1
Gara 2 Vincente 3-Cjarlins Muzane
Gara 3 Calvi Noale-Vincente 4
Gara 4 Vincente 2-Chievoverona
Gara 5 Campodarsego-Este
Gara 6 Treviso-Luparense
Gara 7 Mestre-Vincente 5
Gara 8 Progresso-Adriese
Gara 9 Real Calepina-Brusaporto
Gara 10 Villa Valle-Vincente 6
Gara 11 Folgore Caratese-Pro Sesto
Gara 12 Casatese-Sondrio
Gara 13 Desenzano-Breno
Gara 14 Oltrepo-Vincente 8
Gara 15 Varesina-Varese
Gara 16 Club Milano-Castellanzese
Gara 17 Palazzolo-Vincente 10
Gara 18 Vincente 9-Sant’Angelo
Gara 19 Gozzano-Vincente 7
Gara 20 Chisola-Vincente 11
Gara 21 Novaromentin-Derthona
Gara 22 Saluzzo-Asti
Gara 23 Vincente 12-Vincente 13
Gara 24 Vado-Sanremese
Gara 25 Lavagnese-Ligorna
Gara 26 Imolese-Vincente 14
Gara 27 Lentigione-Piacenza
Gara 28 Cittadella Vis Modena-Vincente 15
Gara 29 Foligno-Vincente 16
Gara 30 Orvietana-Vincente 19
Gara 31 Forsempronese-Vigor Senigallia
Gara 32 Ancona-Castelfidardo
Gara 33 Atletico Ascoli-Vincente 20
Gara 34 Grosseto-Vincente 18
Gara 35 Siena -Poggibonsi
Gara 36 Ghiviborgo-Tau Altopascio
Gara 37 Pistoiese-Tuttocuoio
Gara 38 Montevarchi-San Donato Tavarnelle
Gara 39 Seravezza-Prato
Gara 40 Ostia Mare Lido Calcio-Vincente 17
Gara 41 L’Aquila-Chieti
Gara 42 Sassari Lattedolce-Vincente 22
Gara 43 Vincente 23-Olbia
Gara 44 Trastevere-Vincente 24
Gara 45 Vincente 27-Vincente 25
Gara 46 Albalonga-Vincente 26
Gara 47 Sarnese-Cassino
Gara 48 Teramo-Vincente 21
Gara 49 Vincente 28-Termoli
Gara 50 Fidelis Andria -Vincente 29
Gara 51 Virtus Francavilla-Città di Fasano
Gara 52 Nardò-Martina
Gara 53 Gelbison-Pompei
Gara 54 Nocerina-Palmese
Gara 55 Gravina-Scafatese
Gara 56 Paganese-Ischia
Gara 57 Francavilla-Flegrea Puteolana
Gara 58 Savoia -Vincente 30
Gara 59 Vincente 31-Sambiase
Gara 60 Reggina-Vibonese
Gara 61 Vincente 32-Nuova Igea Virtus
Gara 62 Ragusa-Vincente 34
Gara 63 Nissa-Sancataldese
Gara 64 Paternò-Vincente 33