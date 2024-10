Milan Futuro, cinque giornate di squalifica a Minotti. Un turno di stop a Coubis

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo della Serie C dopo l'8^ giornata di campionato. Sono due i giocatori del Milan Futuro, entrambi espulsi nell'ultimo match contro la Pianese, che sono stati squalificati: Gabriele Minotti per cinque giornate e Andrei Coubis per una giornata.

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

MINOTTI GABRIELE (MILAN FUTURO) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta aggressiva e offensiva nei confronti dell’Arbitro, in quanto, si avvicinava a quest’ultimo spingendolo con una mano all’altezza del petto e facendolo indietreggiare di circa un metro (senza, tuttavia, farlo cadere a terra) e proferendo nei suoi confronti frasi offensive per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. b), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COUBIS ANDREI (MILAN FUTURO) per avere, al 5° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.