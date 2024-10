Milan Futuro, emozioni forti per D'Alessio: a fine partita in tribuna per abbracciare il nonno

Giornata positiva per il Milan Futuro, che espugna il campo del Perugia grazie ai gol di Alesi e Kevin Zeroli: tre punti che danno un po' di respiro in classifica alla squadra di Daniele Bonera. Tante emozioni per il difensore Leonardo D'Alessio, che oggi allo stadio aveva un tifoso speciale. Si tratta del nonno, che oggi ha fatto 400 km tra andata e ritorno a 90 anni per vedere giocare il nipote in Serie C, che a fine partita è andato ad abbracciarlo in tribuna regalandogli la maglia.