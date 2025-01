Milan Futuro, Ianesi si presenta: "Un grande orgoglio indossare questi colori"

L'esterno d'attacco del Milan Futuro, arrivato dal Pontedera, Simone Ianesi si è presentato ai canali ufficiali della società dopo l'esordio con gol nel match contro l'Ascoli: "Per me è un'emozione enorme e un grande orgoglio indossare questi colori - ha esordito il calciatore - questo stemma, questa maglia ed essere in questo club storico. Devo ancora metabolizzare il tutto bene, però è iniziata veramente bene: debutto con gol, poi se fosse arrivata la vittoria sarebbe stato ancora meglio.

Ho fatto due anni di esperienza in Serie C, posso portare i miei gol, sono al settimo stagionale e spero di portarne il più possibile così come i punti. Mi sono trovato subito bene con tutti, coi compagni, con lo staff, ho avuto modo di parlare col mister appena arrivato e sono molto contento.

La mia posizione preferita è quella che ho sempre fatto: l'esterno alto a sinistra, mi piace puntare, rientrare e calciare sul secondo palo. Ho giocato come seconda punta e anche mezz'ala nel Pontedera, sono abbastanza duttile nei ruoli, dove mi mette il mister io gioco - ha concluso Ianesi -. Con l'aiuto degli ultimi arrivati possiamo dare una grande mano e far crescere i compagni appena arrivati nel mondo professionistico".