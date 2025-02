Milan Futuro, in arrivo in panchina Massimo Oddo: accordo in via di definizione

Il Milan Futuro avrà presto una nuova guida tecnica: Daniele Bonera è infatti ad un passo dall'esonero che verrà ufficializzato non appena il club di via Aldo Rossi avrà definito tutto con il sostituto, vale a dire Massimo Oddo, ex terzino milanista (clicca QUI per leggere l'anticipazione di Milannews.it). "In arrivo Massimo Oddo, accordo in via di definizione" scrive Matteo Moretto su X.