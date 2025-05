Milan Futuro, la SPAL è l'unica squadra sempre battuta dai rossoneri: 3 su 3

vedi letture

Il Milan Futuro vince il primo round dei playout per evitare la retrocessione in Serie D. Vittoria di misura contro la SPAL e fra sette giorni a Ferrara. Curioso il dato riguardante i rossoneri che hanno negli emiliani la vittima sacrificale: in tre confronti diretti sono arrivate altrettante vittorie, unica squadra sempre battuta fin qui.

Contro la SPAL inoltre arrivò la prima vittoria in assoluto in Serie C, 2-1 datato 26 settembre, per le reti di Hodzic e Traoré con momentaneo pari spallino firmato Arena. Al ritorno a Ferrara il Milan Futuro vinse col medesimo risultato grazie ai gol di Magrassi e Quirini a rendere inutile il gol di Antenucci per la SPAL.

Si riporta il tabellino della sfida tra Milan Futuro e Spal 1-0, gara valevole per l'andata dei playout di Serie C, girone B.

MILAN FUTURO-SPAL 1-0

Marcatori: 34' pt Sandri su rigore (M)

MILAN FUTURO (3-5-2): Nava; Minotti, Camporese, Bartesaghi; Quirini, Branca (31' st Malaspina), Sandri (50' st Victor), Alesi (31' st Sia), Bozzolan; Ianesi (42' st Omoregbe), Traore (31' st Turco). A disp.: Pittarella, Torriani, Dutu, Vladimirivo, Fall, Magni, Victor, Scotti, Paloschi, Vos. All. Massimo Oddo

SPAL: Galeotti, Fiordaliso, Arena, Bruscagin, Ntenda, Nador, Paghera (1' st Awua), Calapai (27' st Zammarini), Parigini (15' st Karlsson), Molina (15' st Antenucci), Spini (1' st Haoudi). A disp.: Meneghetti, Stagni, El Kaddouri, Radrezza, Rao, Mignanelli, Bassoli, D’orazio, Bidaoui, Nina. All. Francesco Baldini.

Arbitro: Mastrodomenico sezione di Matera

Ammoniti: 11' pt Molina (S), 25' st Ianesi (M), 27' st Branca (M), 44' st Sandri (M)