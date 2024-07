Milan Futuro, Longo torna in Italia dopo le esperienze estere con Dordrecht, PAS Lamia e Ponferradina

Sarà l'ex Inter il prossimo colpo di mercato del Milan per la sua formazione Under23. Stando, infatti, a quanto raccolto ieri in anteprima da MilanNews il club rossonero ha preso Samuele Longo, 32enne attaccante recentemente svincolatosi dal Ponferradina, formazione di terza serie spagnola.

Per il calciatore di Valdobbiadene, questo sarebbe un ritorno in Italia dopo due anni di lontananza fra Dordrecht, PAS Lamia e, appunto, Ponferradina. Nel corso della carriera Longo ha giocato anche per Inter, Espanyol, Hellas Verona, Rayo Vallecano, Cagliari, Frosinone, Girona, Tenerife, Huesca, Cremonese, Deportivo La Coruna, Venezia, Vicenza e Modena.

Un'operazione che inserirebbe nella rosa di Daniele Bonera ulteriore esperienza.