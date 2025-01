Milan Futuro, Sandri felice a metà: "Contento per il primo gol, dispiaciuto per i 3 punti"

Il Milan Futuro questa domenica è stato impegnato sul campo dell'Ascoli in una cruciale gara per il suo campionato. Ottima prova dei rossoneri, scesi in campo con i nuovi innesti del mercato: la squadra di Bonera è stata raggiunta sul 2-2 nel finale dopo essere rimasta in dieci per una grave ingenuità di Gala entrato in campo da dieci secondi.

La seconda rete rossonera porta la rete di Mattia Sandri, uno dei volti nuovi del Diavolo in questa stagione, che ha messo a referto il primo gol con la maglia del Milan. Su Instagram il centrocampista ha esultato così: "Cadi sette volte, rialzati otto. Dispiaciuto di non aver portato a casa i 3 punti, ma molto contento per il primo gol con questa maglia".