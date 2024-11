Milan Futuro troppo piccolo per il Pescara: arriva un brutto ko per 4-1 per i ragazzi di Bonera

Se il Pescara è primo e con un certo vantaggio sulle inseguitrici, mentre il Milan Futuro è terzultimo un motivo ci sarà e i 90' più recupero visti all'Adriatico questa sera sono stati più che sufficienti per spiegarlo. Finisce 4-1 e non c'è nulla da eccepire.

Rossoneri troppo piccoli di fronte a una grande di questo campionato. Talmente piccoli da sembrare spaventati, impauriti. Per 45' non c'è stata assolutamente partita, con i ragazzi di Bonera incapaci di uscire dalla prima propria area, asfissiati dal pressing altissimo dei pescaresi. Dopo 35' la squadra è già sotto di tre reti, tutte a evidenziare delle notevoli lacune difensive. Reparto completamente in tilt: D'Angelo a destra vede sfrecciare continuamente gli esterni pescaresi, Coubis non riesce mai a metterci una pezza così come Zukic e Bartesaghi, troppo spesso in versione pisolino: Pierozzi, Tonin e Merola ringraziano.

Bonera cambia tre giocatori a inizio ripresa e se non altro una minima scossa arriva: uno dei nuovi entrati, Turco, di testa trasforma in rete uno splendido cross dalla destra di Longo al 53'. Il 3-1 sarebbe un risultato anche fin troppi dignitoso per quanto visto e infatti al 64' il Pescara cala il poker: da corner Coubis sbaglia il disimpegno, la palla finisce sulla testa di Bartesaghi che la mette nella sua porta. Partita che non ha molto altro da dire, anche perché il tecnico pescarese Baldini opera diversi cambi in vista del prossimo impegno. Sulla carta era la sfida più complicata per i rossoneri e per fortuna ci sarà modo fra tre giorni di riscattarsi, in casa contro il Sestri Levante. Servirà tutt'altra attitudine.