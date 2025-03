Milan Futuro ultimo in classifica, contro il Pontedera servono assolutamente i tre punti

vedi letture

In questo weekend torna in campo anche il Milan Futuro, che sabato 15 marzo, ore 15:00, ospita allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno il Pontedera dodicesimo in classifica. Per i rossoneri la situazione è quasi drammatica, visto che i ragazzi di Oddo si trovano all'ultimo posto, a 23 punti, insieme a Legnago Salus e Sestri Levante. Per sperare nei playout sono più che mai necessari i tre punti.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Virtus Entella 68

Ternana 66 (-2)

Torres 57

Pescara 57

Vis Pesaro 51

Arezzo 49

Pineto 48

Pianese 44

Rimini 43 (-2)

Carpi 39

Gubbio 38

Pontedera 36

Perugia 36

Campobasso 36

Ascoli 33

SPAL 28 (-3)

Lucchese 26 (-6)

Legnago Salus 23

Sestri Levante 23

Milan Futuro 23