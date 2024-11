MN - Anche a Pontedera i tifosi di casa contro le Under 23: "Questo calcio non ha Futuro"

Come spesso succede nei campi di Serie C, anche a Pontedera vi sono prese di posizioni chiare circa le Under 23. Verso il 10' di gioco è apparso in tribuna uno striscione che recita: "Questo calcio non ha futuro" alludendo anche al nome scelto dalla seconda squadra del Milan.