MN - Binda: "Le altre squadre preparano la partita contro il Milan Futuro in una certa maniera, così non è per i rossoneri che preparano la sfida con la prima o l'ultima sempre seguendo la crescita dei giocatori"

vedi letture

Tredici partite giocate fin qui dal Milan Futuro, arrivato al primo terzo di stagione ed è tempo di prime riflessioni sull'impatto dei rossoneri nella categoria. Ne abbiamo parlato col collega Nicola Binda, autorevole firma sulla Serie C. In esclusiva per MilanNews.it.

A oggi la squadra è in zona playout ed è inevitabile pensare anche allo scenario della retrocessione

"Vorrebbe dire che l'anno prossimo il progetto verrebbe chiuso in armadio e per un anno niente Under 23. Ma non credo che sia il caso di essere pessimisti, l'organico è fatto da buoni giocatori. Certamente le altre squadre preparano la partita contro il Milan Futuro in una certa maniera, così non è per i rossoneri che preparano la sfida con la prima o l'ultima sempre seguendo la crescita dei giocatori".