MN - Binda: "Obiettivamente la sensazione è che abbiano un po' sottovalutato il campionato di C, non hanno fatto i conti con la categoria che li aspettava"

Binda: "Obiettivamente la sensazione è che abbiano un po' sottovalutato il campionato di C, non hanno fatto i conti con la categoria che li aspettava"

Tredici partite giocate fin qui dal Milan Futuro, arrivato al primo terzo di stagione ed è tempo di prime riflessioni sull'impatto dei rossoneri nella categoria. Ne abbiamo parlato col collega Nicola Binda, autorevole firma sulla Serie C. In esclusiva per MilanNews.it.

Nicola Binda, il Milan Futuro fin qui fatica al suo primo anno in Serie C

"È una cosa nuova e quindi è normale che ci sia un impatto complicato, non è detto che da zero si arrivi subito a cento e fa tutto parte di un percorso di crescita. La sensazione che abbiano un po' snobbato la categoria. Certo il Milan non è che deve competere per qualcosa, l'interesse è far crescere i propri giocatori. Però obiettivamente la sensazione è che abbiano un po' sottovalutato il campionato, non hanno fatto i conti con la categoria che li aspettava. Se arrivano pochi risultati è perché hanno mandato in campo dei prospetti interessanti ma con il solo intento di metterli in campo e basta, facendoli maturare. Quando hai degli avversari comunque che preparano queste sfide per prendere punti importanti".