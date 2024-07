MN - Milan Futuro, arriva da svincolato Samuele Longo, attaccante ex Inter

Altro acquisto in arrivo per il Milan Futuro, la squadra Under 23 del Milan che militerà nel prossimo campionato di Serie C guidata da Daniele Bonera. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, ecco che la dirigenza ha pensato a Samuele Longo, 32 anni, svincolato, attaccante ex Inter. Nei prossimi giorni le visite mediche. Ha giocato anche al Vicenza, Modena e Cremonese.

di Antonio Vitiello

Lo Staff tecnico del Milan Futuro a disposizione di Mister Daniele Bonera:

BONERA Daniele, Allenatore Responsabile

BARESI Alessio, Allenatore in Seconda

BRANDI Valerio, Collaboratore Tecnico

FRANCINI Lorenzo, Preparatore Atletico

RAGNO Luigi, Preparatore Portieri

BELLERI Alessandro, Match Analyst