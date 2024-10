MN - Milan Futuro: contro il Perugia assenti per infortunio Cuenca, Traoré e Bozzolan

Non solo Camarda. Per la partita di oggi contro il Perugia, Daniele Bonera è stato costretto a fare fronte ad altre assenze importanti, tanto quanto quella dell'attaccante classe 2008. Nella distinta del Milan Futuro mancano infatti i nomi di Hugo Cuenca, Chaka Traoré e Andrea Bozzolan, tutti fuori per infortunio.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, le condizioni del paraguaiano e dell'ivoriano sono entrambi da valutare nei prossimi giorni, con il primo fermatosi per una lesione al polpaccio destro, mentre il secondo per un problema al ginocchio destro. Capitan Bozzolan, invece, rientra nella categoria dei lungo degenti, visto che il terzino non è ancora riuscito a recuperare dalla distorsione alla caviglia rimediata 10 giorni fa.