Novara-Milan Futuro 1-2, il tabellino e la cronaca della partita di Coppa Italia

l Milan Futuro vince e convince ancora. 2-1 il punteggio conclusivo sul campo del Novara nel secondo turno di Coppa Italia Serie C, un super Camarda ha trascinato i rossoneri. Doppietta nel primo tempo per ribaltare lo svantaggio iniziale - Khailoti in rete per gli azzurri - e portare la formazione di Mister Bonera agli Ottavi della competizione. Prima un calcio di rigore conquistato da Traorè e trasformato con freddezza glaciale, poi un colpo di testa da vero numero 9 per mettere la firma sul sorpasso. Un successo importante e meritato, tutto il gruppo ha mostrato personalità e ha messo in campo il carattere e la determinazione necessari per imporsi su un terreno insidioso.

I rossoneri sono stati bravi a non scomporsi e a reagire nell'immediato all'1-0 piemontese, così come a tenere alta la soglia dell'attenzione per tutti i novanta minuti e più andati in scena allo stadio Silvio Piola. Numerose le indicazioni positive. Sicuro e decisivo in un paio di occasioni Nava tra i pali, nella ripresa il Milan Futuro ha sfiorato a più riprese il tris che avrebbe chiuso una partita intensa ma solo i legni hanno fermato Sia e Camarda. Nel prossimo fine settimana il via al campionato di Serie C con una nuova trasferta, quella sul campo della Virtus Entella in programma domenica 25 agosto, a cui ci avvicineremo con fiducia e consapevolezza. Bravi ragazzi, avanti così!

LA CRONACA

Si parte. La prima chance è per Liberali che impegna Minelli con un bel diagonale, ma è il Novara a sbloccare il punteggio sfruttando a pieno la prima vera palla-gol. Minuto 11, Khailoti mette dentro sugli sviluppi di calcio d'angolo e sigla l'1-0. La reazione rossonera è puntuale ma serve un super Nava per negare il raddoppio a Calcagni, deviazione determinante sulla conclusione in seguito a un corner. Il Milan Futuro resta in partita e al 24' Chaka Traorè si procura un calcio di rigore, dal dischetto si presenta Camarda che trasforma con freddezza, 1-1. L'asse Traorè-Camarda funziona, e al 40' è ancora gol: traversone dalla sinistra di Chaka e stacco perfetto del numero 9 che firma il sorpasso di testa. 2-1 all'intervallo.

Fase di equilibrio in avvio di ripresa. Ci prova il Novara, al 12' Nava è ancora reattivo e allunga in angolo un tiro ravvicinato di Ongaro, mentre poco più tardi i padroni di casa si rendono nuovamente pericolosi dalla distanza ma senza impensierire a dovere l'estremo difensore rossonero. Sostituzioni e cooling break riportano intensità e ritmo alla gara, e al 71' Sia disegna un tiro a giro che si schianta sul palo a Minelli battuto. È ancora il Milan Futuro a creare i maggiori pericoli verso la porta avversaria, ma i legni negano il tris a Camarda che stampa la traversa al minuto 84. Nel recupero Sia spreca il colpo del ko, ma i rossoneri resistono. Finisce 2-1 per noi!

IL TABELLINO

NOVARA-MILAN FUTURO 1-2

NOVARA (4-3-3): Minelli; Ghiringhelli, Bertoncini, Khailoti, Agyemang (41'st Brkic); Di Munno (21'st Cancola), Calcagni, Manseri (33'st Basso); Morosini, Donadio (21'st Migliardi), Ongaro. A disp.: Negri, Desjardins; Riccardi, Cannavaro, Caravaca, Speranza, Koblar, Camolese, De Mori, Lancini, Valenti. All.: Gattuso.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Nava; Jiménez (40'st Coubis), Minotti, Bartesaghi, Bozzolan; Zeroli (15'st Malaspina), Sandri (29'st Stalmach); Cuenca, Liberali (29'st D'Alessio), Traorè (15'st Sia); Camarda. A disp.: Colzani, Pittarella; Bakoune, Duțu; Scotti; Alesi, Longo, Nasti. All.: Bonera.

Arbitro: Abdoulaye Diop di Treviglio.

Gol: 11' Khailoti (N), 25' rig. Camarda (M), 40' Camarda (M).

Ammoniti: 17' Zeroli (M), 37' Jiménez (M), 47'st Cancola (N), 49'st Bertoncini (N).

Espulso: 50'st Lancini (N) dalla panchina.