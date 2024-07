Ossatura del Milan Futuro? Ibra: "Simic, Jimenez e Zeroli ne fanno parte"

Dalla sala conferenze del Centro Sportivo di Milanello ha preso la parola Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor rossonero, per presentare il Milan Futuro, la squadra U23 del Diavolo che disputerà il campionato di Serie C, nel girone B, a partire da questa stagione. Oggi Ibra ha accompagnato Daniele Bonera, allenatore della formazione U23, e ha presentato e illustrato gli obiettivi del progetto davanti ai giornalisti. Di seguito ecco alcune delle sue dichiarazioni.

Quale sarà l'ossatura del Milan Futuro? "Simic, Zeroli, Jimenez sono parte del Milan Futuro. Quando tocchi la Prima Squadra è importante restarci, non tornare. Per questo il Milan Futuro sarà importante, qui farai la crescita per andare in Prima Squadra. Perché quando ci arrivi poi non devi tornare indietro, devi stare lì. Jimenez è più verso la Prima Squadra, gli altri più verso il Milan Futuro. Devono fare questo processo per crescere ancora, possono avere più tempo per crescere e stare nel Milan. Dopo la Primavera prima se non c'era spazio allora vanno da altre parti e sembra che noi sbagliamo. Però quando vai in Prima Squadra devi dare risultati, perché se non lo fai tu lo fa un altro. Per questo è importante per noi il Milan Futuro. In Primavera ora hanno alzato il tetto a 20 anni. Al Milan Futuro avranno ancora più tempo, ma per talenti in cui crediamo. È importante anche il profilo. Quando parlo di profilo basta guardare la storia del Milan, chi ha fatto la storia. Noi cerchiamo questi profili. Poi se saranno dello stesso livello saremo solo felici".