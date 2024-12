Pari per il Milan Futuro nel recupero di Campobasso. Bene Stalmach e Bartesaghi, male Coubis

vedi letture

Un brodino caldo che fa bene al morale del Milan Futuro, quello ottenuto questa sera a Campobasso. Dopo il brutto ko di Terni la squadra di Daniele Bonera può tornare dal Molise con un punto e con una buona prestazione, che dà buone sensazioni in vista dei prossimi impegni. 1-1 il finale in una partita che si era messa male sin dai primi minuti ma che i rossoneri sono riusciti a riprendere.

Sette minuti aveva impiegato il Campobasso per passare in vantaggio: cross dalla sinistra sulla quale Minotti non arriva, Di Nardo ringrazia e da due passi supera Raveyre. Rossoneri che in altre circostanze avrebbero subito il contraccolpo, invece reagiscono subito, crescono col passare dei minuti e sfruttano un Chaka Traoré in serata. L'ivoriano costringe i molisani alle maniere dure, ma alla fine è lui a servire l'assist per Stalmach al 31': traversone basso dalla sinistra che attraversa l'area e zampata del 18enne polacco, al suo primo gol da professionista. Tutto questo alla sua seconda partita. Bene come sempre Jimenez che quando si accende mette alle corde gli avversari, meno efficaci davanti Turco e Sia. E c'è la solita ingenuità in fase d'impostazione che rischia di costare il 2-1 nel finale del primo tempo, se Di Nardo da posizione favorevole non calciasse fuori.

Secondo tempo con meno emozioni, solita girandola di cambi e Campobasso che per più tratti della partita sembra voler vincere. La vera occasione però ce l'ha il Milan futuro con Chaka Traoré che centra la traversa al 53': da quel momento l'ivoriano cala il suo ritmo e il Milan si fa sporadicamente avanti, riuscendo comunque a gestire bene in difesa. Il pareggio non toglie la squadra dal penultimo posto in classifica, ma quanto meno il Sestri Levante è stato agganciato e la zona salvezza dista ora 4 punti. Prossimo impegno domenica in casa contro il Gubbio, non ci sarà Bonera che si è fatto espellere questa sera per proteste.