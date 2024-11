Pontedera-Milan Futuro 1-1, il tabellino della sfida del "Mannucci"

Finisce 1-1 a Pontedera. Un punto che sa di brodino, ma che dopo lo psicodramma col Pineto va comunque bene, perché aiuta il Milan Futuro a rialzarsi e muovere la classifica. E se da una parte c'è il rammarico per il mancato sorpasso dall'altra c'è il sospiro di sollievo perché in alcuni momenti topici la fortuna ha girato in nostro favore, evitando il peggio. Questo il tabellino della partita:



PONTEDERA - MILAN FUTURO 1-1

MARCATORI: 27' Italeng, 34' Jimenez.

PONTEDERA (3-5-1-1): Calvani; Cerretti, Espeche, Martinelli; Perretta, Sala, Ladinetti, Pietra (69' Corona), Ambrosini (78' Gagliardi); Ianesi; Italeng. A disp. Tantalocchi, Vivoli, Maggini, Ragatzu, Guidi, Coviello, Benucci, Maiello, Innocenti. All. Leonardo Menichini.

MILAN FUTURO (4-1-4-1): Raveyre; D'Alessio, Zukic, Bartesaghi, Jimenez; Malaspina; Fall, Sandri (83' Sia), Zeroli, Vos (70' Hodzic); Camarda (83' Longo). A disp. Nava, Liberali, Dotu, Magni, Omoregbe, Turco. All. Daniele Bonera.

ARBITRO: Rispoli da Locri.

ASSISTENTI: Hader da Ravenna e Vasta da Akva,

IV UFFICIALE: Laganaro da Genova.

NOTE: recupero primo tempo 2', secondo tempo 3'. Ammoniti Cerretti e Ambrosini per il Pontedera; Jimenez per il Milan Futuro.