Prima convocazione con la nazionale maggiore del Paraguay per Cuenca

Grande soddisfazione per Hugo Cuenca, centrocampista offensivo classe 2005 di nazionalità paraguaiana, che in questa sosta per le nazionali ha ottenuto la prima convocazione ufficiale nella rappresentativa del suo paese. Il CT delle selezione sudamericana Gustavo Alfaro ha chiamato Cuenca tra i grandi anche se nella partita giocata nella notte, in casa dell'Uruguay in occasione della settima giornata di qualificazione al Mondiale 2026, il milanista è rimasto in panchina per 90 minuti. La partita, per la cronaca, è terminata sul punteggio di 0-0.

Hugo Cuenca è arrivato al Milan nel 2022 e ha giocato le ultime due stagioni in Primavera sotto la guida di mister Abate, affermandosi come uno dei giocatori giovani di maggior talento del settore rossonero, specialmente sotto il profilo tecnico. Non è un caso che il club lo abbia confermato anche per questa stagione nel Milan Futuro di cui il paraguaiano, per il momento, è un titolare fisso anche del tecnico Daniele Bonera. Con le sue prestazioni si è guadagnato la prima convocazione e chissà che il prossimo 10 settembre non possa esordire in casa nella super sfida contro il Brasile.