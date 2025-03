Prima in casa per Oddo: il Milan Futuro si gioca subito tantissimo. Alle 15 c'è il Perugia

Prende il via con i cinque anticipi in programma questa sera alle 20:30 per quanto riguarda il Girone B, il 30° turno del campionato di Serie C. Di seguito il quadro completo delle sfide in calendario e la classifica aggiornata dei tre raggruppamenti:

SERIE C, 30ª GIORNATA

GIRONE A

Domenica 10 marzo

Ore 12:30 - Atalanta U23-Vicenza

Ore 13:30 - Lecco-Feralpisalò

Ore 15:00 - Arzignano Valchiampo-Pro Vercelli

Ore 15:00 - Lumezzane-Alcione Milano

Ore 15:00 - Padova-AlbinoLeffe

Ore 15:00 - Trento-Pro Patria

Ore 17:30 - Caldiero Terme-Renate

Ore 17:30 - Novara-Giana Erminio

Ore 17:30 - Triestina-Pergolettese

Ore 17:30 - Union Clodiense-Virtus Verona

Classifica - Padova 69, Vicenza 66, Feralpisalò 55, AlbinoLeffe 44, Virtus Verona 43, Trento 43, Novara 42 (-2 di penalità), Atalanta U23 41, Alcione Milano 40, Renate 40, Giana Erminio 40, Lumezzane 37, Arzignano Valchiampo 35, Pergolettese 35, Lecco 33, Triestina 33 (-1 di penalità), Pro Vercelli 31, Pro Patria 22, Caldiero Terme 21, Union Clodiense 19

GIRONE B

Venerdì 8 marzo

Ore 20:30 - Carpi-Vis Pesaro

Ore 20:30 - Virtus Entella-Pontedera

Ore 20:30 - Gubbio-Pianese

Ore 20:30 - Pescara-Lucchese

Ore 20:30 - SPAL-Arezzo

Sabato 9 marzo

Ore 15:00 - Milan Futuro-Perugia

Ore 15:00 - Rimini-Ternana

Ore 15:00 - Torres-Legnago Salus

Ore 17:30 - Ascoli-Pineto

Ore 17:30 - Sestri Levante-Campobasso

Classifica - Virtus Entella 64, Ternana 60 (-2 di penalità), Torres 56, Pescara 51, Vis Pesaro 50, Arezzo 46, Pianese 44, Pineto 42, Rimini 40 (-2 di penalità), Pontedera 36, Gubbio 34, Ascoli 33, Campobasso 33, Carpi 33, Perugia 32, Lucchese 31, SPAL 25 (-3 di penalità), Legnago Salus 22, Milan Futuro 22, Sestri Levante 20

GIRONE C

Sabato 9 marzo

Ore 15:00 - Messina-Avellino

Ore 15:00 - Latina-Catania

Ore 15:00 - Trapani-Monopoli

Ore 17:30 - Juventus Next Gen-Team Altamura

Ore 17:30 - Potenza-Cavese

Domenica 10 marzo

Ore 15:00 - Foggia-Sorrento

Ore 15:00 - Picerno-Audace Cerignola

Ore 17:30 - Crotone-Giugliano

Ore 19:30 - Casertana-Benevento

Turris-Taranto rinviata

Classifica - Audace Cerignola 60, Avellino 55, Monopoli 52, Benevento 49, Potenza 47, Crotone 46°, Giugliano 44, Trapani 42, Picerno 41, Catania 41 (-1 di penalità), Sorrento 39, Cavese 36, Foggia 36, Juventus Next Gen 36, Team Altamura 35, Latina 31, Casertana 28, Messina 25, Turris 6 (-11 di penalità), Taranto -6° (-19 di penalità)

° una partita in meno