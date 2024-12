Questa sera tocca al Milan Futuro in Coppa Italia: orario e dove vedere la partita

Questa sera alle ore 18:00, al Felice Chinetti di Solbiate Arno, va in scena il match dei quarti di finale di Coppa Italia Serie C tra Milan Futuro e Caldiero Terme: i rossoneri, dopo aver battuto la Torres a fine novembre, vogliono continuare il percorso nella coppa nazionale di categoria. La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, NOW Tv e con il consueto live testuale di MilanNews.it.

DOVE VEDERE MILAN-CALDIERO TERME

Data: Mercoledì 18 dicembre 2024

Ore: 18:00

Stadio: Felice Chinetti di Solbiate Arno

Diretta TV: Sky Sport, NOW Tv

Web: MilanNews.it