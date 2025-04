Se il Milan Futuro andrà ai playout nè Camarda nè Jimenez potranno giocare: il motivo

Il Milan Futuro in queste ultime due giornate, messi in ghiaccio ufficialmente i playout, si gioca le ultime cartucce per arrivare alla salvezza diretta, molto complicata e legata a una serie di incastri di risultati ma ancora possibile (leggi qui per saperne di più). Nel caso i rossoneri dovessero invece passare dagli spareggi retrocessione, alcuni calciatori di cartello non potrebbero partecipare. Ecco perché.

In questo finale di stagione Camarda, così come Bartesaghi, è tornato in Serie C per aiutare i compagni a mantenere la categoria, ma con una piccola delusione: nel caso in cui i rossoneri dovessero arrivare ai playout l'attaccante non potrà prendervi parte, questo perché la regola dice che potranno essere utilizzati nelle eventuali gare di PlayOff o PlayOut solamente quei calciatori che abbiano raggiunto nel corso della regular season le 25 presenze negli elenchi di gara della Seconda squadra. Attualmente per il classe 2008 siamo a 16 presenze in distinta e solo 2 gare di campionato di regular season da giocare. Lo stesso discorso vale per Alex Jimenez, che non può più arrivare a quota 25. Bartesaghi invece è a quota 24 e riuscirà ad arrivare alle presenze minime venendo convocato per almeno una delle prossime due sfide.