Serie C, domani Milan Futuro-Campobasso: non ci saranno Oddo e Sia per squalifica

Domani alle 15 allo stadio Chinetti di Solbiate Arno torna in campo il Milan Futuro: l'avversario dei rossoneri nella sfida valida per la 34^ giornata di Serie C (girone B) sarò il Campobasso. Per questa partita, in panchina non ci sarà Massimo Oddo, fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo l'ultima gara contro l'Arezzo per "avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo essere stato richiamato più volte, usciva intenzionalmente dall’area tecnica protestando veementemente nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 per contestarne l’operato".

Oltre al tecnico rossonero, non ci sarà per squalifica anche l'attaccante Diego Sia, squalificato anche lui per un giornata dopo Arezzo-Milan Futuro. Ecco la motivazione: "Un giornata di squalifica effettiva per avere, al termine della gara, tenuto condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, gli si avvicinava con atteggiamento minaccioso e proferiva nei suoi confronti parole irrispettose per contestarne l’operato. Così recita il comunicato del Giudice Sportivo di Serie C".

Questa la squadra arbitrale:

Arbitro: Giuseppe Rispoli di Locri

Assistenti: Daniele Sbardella di Belluno e Gregorio Maria Galieni di Ascoli Piceno

IV uomo: Giovanni Moro di Novi Ligure