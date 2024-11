Serie C, il programma della 16^ giornata: domani in campo il Milan Futuro

vedi letture

Dopo le cinque gare di ieri, la sedicesima giornata di Serie C procede quest'oggi con diverse gare nei Gironi A e C e la sola sfida fra SPAL e Torres in quello B. Nel raggruppamento nordico occhi puntati sul Padova impegnato in casa del Lecco che dovrà rispondere al successo del Vicenza in casa dell'Union Clodiense. Da seguire anche la Feralpisalò impegnata a Lumezzane, mentre l'Atalanta Under 23 tornerà in campo dopo lo stop per le nazionali ospitando il Caldiero.

Diversi gli scontri di grande fascino nel gruppo meridionale dove spiccano Avellino-Catania e Potenza-Monopoli. La capolista Benevento invece sarà impegnata sul campo del Taranto fanalino di coda e già penalizzato di 10 punti in questa stagione. Il Trapani invece andrà alla ricerca della vittoria sfidando un Latina in piena lotta per uscire dalla zona play out.

Di seguito il programma completo:

GIRONE A

Triestina – Renate 0-1

84’ Vassallo

Union Clodiense – Vicenza 1-2

3’ Carraro (V), 10’ Della Morte (V), 65’ Biondi (U)

Sabato, 23 Novembre 2024

15:00 Atalanta U23 - Caldiero Terme

15:00 Pro Vercelli - Albinoleffe

15:00 Trento - Giana Erminio

17:30 Lecco - Padova

17:30 Lumezzane - Feralpisalò

Domenica, 24 Novembre 2024

15:00 Alcione Milano - Pro Patria

15:00 Arzignano Valchiampo - Novara

15:00 Virtus Verona - Pergolettese

GIRONE B

Perugia – Arezzo 2-0

12’ Di Maggio, 83’ Montevago

Rimini - Vis Pesaro 0-1

45’ Coppola

Sabato, 23 Novembre 2024

17:30 Spal - Torres

Domenica, 24 Novembre 2024

15:00 Pianese - Legnago Salus

15:00 Virtus Entella - Campobasso

17:30 Milan Futuro - Sestri Levante

19:30 Ascoli - Gubbio

Lunedì, 25 Novembre 2024

20:30 Carpi - Ternana

20:30 Lucchese - Pontedera

20:30 Pescara - Pineto

GIRONE C

Picerno - Team Altamura 2-0

27’, 73’ Energe

Sabato, 23 Novembre 2024

15:00 Avellino - Catania

15:00 Taranto - Benevento

15:00 Trapani - Latina

17:30 Casertana - Giugliano

17:30 Potenza - Monopoli

Domenica, 24 Novembre 2024

12:30 Crotone - Juventus Next Gen

15:00 ACR Messina - Sorrento

17:30 Audace Cerignola - Cavese

17:30 Turris - Foggia