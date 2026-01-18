Serie D, le formazioni ufficiali di Chievo Verona-Milan Futuro

di Niccolò Crespi

Big match in programma per Milan Futuro, atteso dal ChievoVerona allo stadio Oliveri di Verona, tra poco alle 18.00 nella 20ª giornata di Serie D (girone B). Una battaglia al vertice, delicata e importante. I rossoneri hanno appena interrotto la striscia positiva, perdendo con il Pavia. Uno 0-1 indigesto a Solbiate Arno, complice una prova opaca dopo la netta supremazia a Vimercate a domicilio della Leon (3-0). La squadra di Mister Oddo è quinta (a pari merito con la Casatese Merate) a quota 31, in piena zona playoff, vive un periodo ispirato a livello offensivo ma deve sicuramente migliorare nella fase difensiva. Rimanere in alto richiede un andamento lineare, approcciando una porzione di calendario particolarmente impegnativa. Da segnalare, nei giorni scorsi, il rinnovo di Cappelletti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Chievo Verona: Tosi, Pisano, Sbampato, Uggè (C), Polenghi, Prandini, Jassey, Bortolussi, De Cerchio, Paloschi, D'Este. A disp: Costantino, Siega, Napoli, Campatelli, Trillò, Zuddas, Baschirotto, Napoletano, Turano. All. Didu

Milan Futuro: Pittarella, Cappelletti, Karaca, Eletu, Zukic, Vladimirov, Ossola, Sala, Castiello, Sardo, Traorè. A disp: Bouyer, Colombo, Nolli, Borsani, Branca, Domnitei, Scotti, Asanji, Sia. All. Oddo

Arbitro: Sig. Montevergine (Di Meglio-Teulem)