Serie D, Milan Futuro-Caldiero Terme 2-0: il tabellino del match

Serie D, Milan Futuro-Caldiero Terme 2-0: il tabellino del matchMilanNews.it
© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 17:36MILAN FUTURO
di Lorenzo De Angelis

Questo il tabellino di Milan Futuro-Caldiero Terme, match valido per l'ottava giornata di Serie D, Girone B.

MILAN FUTURO-CALDIERO TERME

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Minotti, Dutu (80' Perrucci), Borsani; Geroli (53' Ibrahimovic), Hozdic, Branca (80' Eletu); Perina (64' Vladimirov), Domnitei (80' Magrassi), Sia.. A disp.: Bouyer, Karaca, Mancioppi, Lupo, Magrassi. All. Oddo.

CALDIERO TERME: Zouaghi, Viviani (80' Furini), Petdji Tsila, Cavallotti (68' Zazzi, Goglino (62' Mauri), Locati (80' Parisi), Gecchele, Gentile, Caneva, Pelagatti, Zerbato (62' Orfeini). A disp.: Malusa’, Amoh, Liberati, Borgna. All. Soave


Marcatori: 73' Mauri (CAL), 90' + 1'  autogol Magrassi (CAL)
Ammoniti: 37' Perina (MIL), 43' Viviani (CAL), 47' Caneva (CAL), 58' Borsani (MIL), 89' Orfeini (CAL), 90' + 1' Ibrahimovic (MIL)
Recupero: 2' PT, 5' ST