Tanti auguri a Davide Bartesaghi che oggi compie 19 anni!

Oggi è il compleanno di Davide Bartesaghi, terzino sinistro del Milan Futuro, che compie 19 anni. In questa stagione, con la squadra di Daniele Bonera, ha collezionato finora 17 presenze in Serie C e 4 in Coppa Italia della Serie C, ma il giovane esterno è stato impiegato anche in due occasioni nella prima squadra di Paulo Fonseca: una in campionato contro l'Udinese, in cui è stato anche espulso, e una in Coppa Italia contro il Sassuolo.