Ternana, Liverani: "Contro il Milan meritavamo sicuramente qualcosa in più: abbiamo creato occasioni nitide"

Perde ancora la Ternana, ma la sconfitta di ieri contro il Milan Futuro - la seconda su due gare giocate della gestione Fabio Liverani - è più fatale che mai, perché consente all'Entella di staccare il pass per la Serie B e chiudere quindi il discorso promozione diretta nel Girone B di Serie C: per le Fere, adesso, l'unica speranza sono i playoff.

Ma non ne fa un cruccio il prima citato tecnico, che nel post gara ha così parlato: "Il rammarico è soprattutto per i ragazzi, perché hanno fatto una buona gara, in crescendo - riporta ternananews.it -. Questo mi rende soddisfatto. Se penso alle due partite da quando sono qui, posso dire che il secondo tempo di oggi è stato uno dei migliori finora. Meritavamo sicuramente qualcosa in più. Dal punto di vista mentale, la squadra ha risposto bene e questo mi dà segnali positivi su cui lavorare".

Aggiunge poi: "Sicuramente poteva anche andarci meglio. Contro il Milan abbiamo creato occasioni nitide e si vede che mentalmente, dopo una lunga rincorsa, i ragazzi fanno un po’ di fatica a ritrovare il gol. Ma devono stare sereni. Per me, il secondo tempo di oggi è da squadra che sta ritrovando la strada. Stiamo anche valutando qualche giocatore in più. Al di là del risultato, che mi dispiace molto soprattutto per i ragazzi, il lavoro fatto in settimana ha dato segnali positivi. La squadra si è mossa bene. Continueremo a metterci impegno e lavoro”.

Ed ecco quindi il tema secondo posto e playoff: "L'obiettivo resta senza dubbio quello. Anche senza il conforto della matematica eravamo già proiettati verso l’obiettivo playoff. Ora ci confrontiamo con questo scenario: abbiamo circa 32-33 giorni davanti, la prima partita sarà il 18 maggio. Lavoreremo con questo in mente. Abbiamo ancora due possibilità per assicurarci il secondo posto e, se continueranno a giocare come oggi (ieri, ndr), credo che nessuno potrà toglierglielo”.