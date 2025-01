TMW Radio - Ds Pianese: "Milan Futuro a inizio anno sembrava una Primavera, faceva fatica a giocare nei campi di periferia. Ci vuole il giusto mix e il Milan lo sta trovando"

Durante l'appuntamento odierno con 'A Tutta C' sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto il direttore sportivo della Pianese, Francesco Cangi.

Cosa pensa del progetto seconde squadre?

“Sicuramente portano valore e visibilità perché si parla di Juve, Milan, Atalanta in più forse Inter e Roma, possono portare attrazione per la C. È bello vedere questi giovani che vengono a giocare in Serie C ma ci vuole il giusto mix, il Milan a inizio anno sembrava una squadra di primavera e faceva fatica a giocare nei campi di periferia. Fai fatica allenarti e giocare con giocatori di Champions League e poi giocare con la Pianese. Ci vuole il giusto mix e il Milan lo sta trovando. Atalanta e Juve hanno fatto i giusti aggiustamenti per risolvere i piccoli problemi, ma hanno enorme qualità. Poi però ci sono dei conflitti che riguardano società e tifoserie perché queste squadre sono seguite da pochi tifosi. Se vogliamo però un calcio sostenibile dobbiamo insistere su questo progetto, far allenare i ragazzi nei loro impianti e nei loro centri d’allenamento è un valore aggiunto”.

Che strategia avete per questi ultimi giorni di mercato?

“Il mercato è ancora lungo, abbiamo fatto subito degli innesti per necessità legate a infortuni e partenze. Siamo alla finestra per valutare qualche profilo che possa darci una mano in sintonia con le valutazioni del mister. Il gruppo per noi è fondamentale, abbiamo avuto qualche uscita importante ma il gruppo ha reagito bene. La prima cosa è il lavoro del gruppo, abbiamo 32 punti ma non dobbiamo accontentarci perché vogliamo raggiungere l’obiettivo del mantenimento della categoria. Poi se ci saranno altre partite per fare punti cercheremo un sogno, altrimenti continueremo con il lavoro in Serie C il prossimo anno”.