Verso Milan Futuro-Ascoli: la designazione arbitrale completa

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare della quarta giornata del campionato di Serie C, girone B. Il Milan Futuro, dopo aver rinviato l'ultima giornata a causa delle troppe assenze dei Nazionali, scenderà in campo in casa contro l'Ascoli, squadra che l'anno scorso è retrocessa dal campionato di Serie B. La partita si giocherà sabato alle ore 16.30. Di seguito si riporta la designazione completa per la sfida:

MILAN FUTURO-ASCOLI

ARBITRO: Gabriele Sacchi (Macerata)

ASSISTENTI: Elia Tini Brunozzi (Foligno) - Giovanni Pandolfo (Castelfranco Veneto)

IV UOMO: Michele Pasculli (Como)